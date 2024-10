Alkoholisierte Radfahrer halten die Neu-Ulmer Polizei auf Trab

Ein betrunkener Radfahrer wurde der Polizei am frühen Samstagabend gegen 19 Uhr gemeldet. Er war zuvor auf das Auto eines 32-Jährigen gestürzt, während dieser mit seinem Pkw verkehrsbedingt an der Straße Alte Stadtgärtnerei stand. An Auto und Fahrrad entstand kein Sachschaden, der 37-jährige Radfahrer wurde auch nicht verletzt. Bei der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit des Radlers ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp drei Promille. Der 37-Jährige wurde daher für eine Blutentnahme zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht und im Anschluss zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Radfahrer ist in Schlangenlinien unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen stellte eine Streifenbesatzung der Neu-Ulmer Polizei gegen 1.30 Uhr einen Radfahrer fest, der in deutlichen Schlangenlinien auf der Dorfstraße unterwegs war. Bei der im Anschluss durchgeführten Kontrolle des 23-Jährigen wurde mit einem Atemalkoholtest ein Wert von zwei Promille festgestellt, weshalb auch er für eine Blutentnahme zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht wurde. Er konnte nach der Blutentnahme entlassen werden.

Ein anderer Radler muss gefesselt werden

Bei einer anderen Verkehrskontrolle gegen 5.15 Uhr erregte ein 21-jähriger Radfahrer die Aufmerksamkeit einer Neu-Ulmer Polizeistreife, nachdem der Mann die Straße „Insel“ befuhr und beim Erblicken der Polizeistreife von seinem Fahrrad stieg, weiterschob und hierbei auch weitere Ausfallerscheinungen, wie Gleichgewichtsschwankungen, zeigte. Bei der Überprüfung des Mannes wurde ein Wert über der 1,6-Promille-Grenze festgestellt sowie Anzeichen auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Als dem 21-Jährigen die Mitnahme zur Polizeiinspektion für eine Blutentnahme eröffnet wurde, versuchte dieser mehrfach zu flüchten, konnte hierbei aber gestoppt, zu Boden gebracht und gefesselt werden. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Die alkoholisierten Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.