„Young Voices“ in der FOS/BOS Neu-Ulm

Icon vergrößern Teilnehmer der Wirtschaftsschule Senden Foto: Ute Remmele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Teilnehmer der Wirtschaftsschule Senden Foto: Ute Remmele

Interaktive Workshops, lebhafte Diskussionen, kreative Ideen– die Demokratieveranstaltung „Young Voices“ war alles andere als ein gewöhnlicher Schultag für drei ausgewählte Abschlussschüler der Städtischen Wirtschaftsschule Senden. Am letzten Freitag durften sie mit weiteren politisch interessierten Jugendlichen die Räume der FOS/BOS Neu-Ulm mit Leben füllen, stellten Fragen, diskutierten mit Politikerinnen und Politikern und zeigten, wie gelebte Demokratie aussieht.

Es gab alleine 15 interaktive Workshops.

Die Veranstaltung wurde von engagierten Schülersprecherinnen und Schülersprechern aus dem Landkreis Neu-Ulm initiiert, organisiert und inhaltlich mitgestaltet – unterstützt von der Bildungsregion Landkreis Neu-Ulm, dem Kreisjugendpfleger und dem staatlichen Schulamt. Neben 15 interaktiven Workshops zu spannenden und aktuellen Themen– darunter Rassismus, Extremismus und Zivilcourage - sorgten eine Theaterinszenierung, Mitmachaktionen und Diskussionsrunden für Abwechslung und lebendigen Austausch.

Demokratietag eine inspirierende und bereichernde Erfahrung.

Die Jugendlichen konnten ihre Meinung einbringen, mit Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen und neue Perspektiven entdecken. Der Demokratietag „Young Voices“ war für die Lehrkräfte und Jugendlichen eine inspirierende und bereichernde Erfahrung. Er zeigte eindrucksvoll, dass Demokratie nur funktioniert, wenn alle mitmachen – auch und besonders junge Menschen.

