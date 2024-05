Radfahrer quert Gleise: Zug muss Schnellbremsung einlegen

Die Lokführerin erleidet einen Schock und muss behandelt werden. Die Bundespolizei warnt: Aufenthalte im Gleisbereich sind lebensgefährlich.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag die Gleise auf der Bahnstrecke zwischen Allmendingen und Ehingen an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle mit seinem Fahrrad überquert. Aus Richtung Allmendingen kam in dem Moment eine Regionalbahn. Die Lokführerin des Zuges erkannte den Mann noch rechtzeitig und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Sie erlitt einen Schock und musste medizinisch behandelt werden. Weder Reisende noch der unbekannte Mann sollen bei dem Vorfall verletzt worden sein.

Der Unbekannte habe sich anschließend entfernt, heißt es im Bericht der Bundespolizei. Alarmierten Einsatzkräfte hätten ihn nicht mehr angetreffen können. Nun werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Bundespolizei (Telefon: 0711/870350) ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Am Zug entstand kein Sachschaden. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind und Bahngleise nur an den dafür vorgesehenen Stellen, wie zum Beispiel Über- oder Unterführungen, überquert werden dürfen. (AZ)