Großbrand bei Firma Burgmaier mit 150 Feuerwehrleuten: Video zeigt das Ausmaß

150 Feuerwehrleute kämpfen gegen einen Großbrand bei der Firma Burgmaier in Allmendingen, Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

In Allmendingen im Alb-Donau-Kreis sind seit dem späten Montagabend um die 150 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Beim Unternehmen Burgmaier Technologies in der Hauptstraße kam es zu einem Großbrand. Nach Angaben eines Polizeisprechers steht eine Halle auf dem Firmengelände in Flammen. Die Brandursache ist unklar.

Ausgebrochen ist das Feuer wohl gegen circa 21 Uhr. Kurz vor Mitternacht würde es dort aber immer noch "lichterloh" brennen, so ein Polizeisprecher. Bei dem Löscheinsatz seien zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Wie schwer, dazu konnte der Polizeisprecher zunächst keine näheren Angaben machen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Großbrand bei Burgmaier in Allmendingen: Facebook-Video zeigt das gewaltige Ausmaß

Ein Video, das bei Facebook bereits wenige Stunden nach Ausbruch des Feuers verbreitet wurde, machte bereits das gewaltige Ausmaß des verheerendes Brandes deutlich: So schlugen meterhohe Flammen nach einer explosionsartigen Verpuffung aus der Halle, während Einsatzkräfte der Feuerwehr von der Drehleiter aus das Feuer löschten.

Burgmaier Technologies ist ein Hersteller von Präzisionsdrehteilen für die Automobilindustrie mit Sitz in Allmendingen. Die Firmengruppe mit weiteren Standort in Laupheim (Kreis Biberach), Faulquemont (Frankreich) und Banská Bystrica (Slowakei) beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit mehr als 800 Menschen. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Sobald wir neue Informationen haben, aktualisieren wir den Artikel.