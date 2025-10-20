Unfall endet tödlich: Motorradfahrer stirbt trotz Reanimation

Bei einem Unfall am Sonntagmittag bei Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein 62 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 62-Jähriger kurz nach 12.45 Uhr auf der Kreisstraße K7334 von Allmendingen-Grötzingen in Richtung der Einmündung zur B492. Kurz vor der Einmündung stürzte der Mann während der Fahrt mit seiner Honda. Der Motorradfahrer blieb samt Maschine im Grünstreifen auf der Gegenfahrspur liegen.

Eine Zeugin hatte den Unfall mitbekommen und den Notruf gewählt. Trotz des schnellen Einsatzes von Notarzt und Rettungsdienst kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er starb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen auf der Fahrt ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge führte wohl ein medizinische Problem zum Tod des Mannes und nicht der Sturz vom Motorrad.

Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Unfallermittler schätzen den Schaden an der Honda auf rund 2.500 Euro. Ein Abschlepper barg das Motorrad. (AZ)