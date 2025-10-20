Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Allmendingen : Unfall endet tödlich: Motorradfahrer stirbt trotz Reanimation

Allmendingen

Unfall endet tödlich: Motorradfahrer stirbt trotz Reanimation

Der Mann kam mit seiner Maschine von der Straße ab. Eine Zeugin sah den Unfall und wählte den Notruf. Doch es kam jede Hilfe zu spät.
    • |
    • |
    • |
    Bei Allmendingen kam es zu einem Motorradunfall. Die Ursache war wohl ein medizinisches Problem.
    Bei Allmendingen kam es zu einem Motorradunfall. Die Ursache war wohl ein medizinisches Problem. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Unfall am Sonntagmittag bei Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein 62 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

    Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 62-Jähriger kurz nach 12.45 Uhr auf der Kreisstraße K7334 von Allmendingen-Grötzingen in Richtung der Einmündung zur B492. Kurz vor der Einmündung stürzte der Mann während der Fahrt mit seiner Honda. Der Motorradfahrer blieb samt Maschine im Grünstreifen auf der Gegenfahrspur liegen.

    Eine Zeugin hatte den Unfall mitbekommen und den Notruf gewählt. Trotz des schnellen Einsatzes von Notarzt und Rettungsdienst kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er starb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen auf der Fahrt ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge führte wohl ein medizinische Problem zum Tod des Mannes und nicht der Sturz vom Motorrad.

    Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Unfallermittler schätzen den Schaden an der Honda auf rund 2.500 Euro. Ein Abschlepper barg das Motorrad. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden