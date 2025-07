So setzt sich Roggenburg für fairen Handel ein

„Fairer Handel ist schmackhaft.“ Diese Aussage von Dörte Fischer, Sprecherin der Fairtrade-Steuerungsgruppe, lässt sich leicht überprüfen – bei einer Tasse fair gehandeltem Kaffee etwa oder einer Tafel „Roggenburger Schokolade“. Der Ort gehört seit 2021 zur Riege der Fairtrade-Towns, die alle zwei Jahre rezertifiziert werden. Jetzt war es wieder so weit. Pater Roman Löschinger überreichte Bürgermeister Mathias Stölzle und der Steuerungsgruppe die Urkunde. Denn: Die Gemeinde erfüllt auch weiterhin alle fünf Kriterien, die dafür notwendig sind.

„Fairtrade-Towns fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel starkmachen.“ Diese Definition auf der Website der Gemeinde Roggenburg fasst die Absicht hinter diesem Engagement kurz zusammen. In der Konsequenz bedeutet das für die Kommune: „gelebte Verantwortung, Solidarität, Zukunft“, wie Bürgermeister Stölzle bei einer kleinen Feierstunde erklärte. Es gehe um eine gerechtere Weltwirtschaft. Für die Produzenten im überwiegend globalen Süden heiße das wiederum: „Partnerschaft auf Augenhöhe, Einhaltung der Umweltstandards oder dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können.“

Neues Zertifikat: Roggenburg bleibt Fairtrade-Town

Das Motto von Fairtrade, „Global denken, lokal handeln“, beginne im Kleinen. Etwa damit, „wie wir leben, wie wir einkaufen“, so der Ortschef. Die Roggenburger Steuerungsgruppe lobte er für ihr verantwortliches und gelebtes Bürgerengagement, aber auch für ihren Ideenreichtum. Er sieht in der Rezertifizierung „eine Auszeichnung auf Zeit“ und einen Ansporn, weiterzumachen.

Dörte Fischer ist Umweltbildungsreferentin beim Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg, und vernetzt dadurch Ökologie und Fairtrade miteinander. Darin resultieren auch die Anfänge der Fairtrade-Town Roggenburg. Sie berichtete unter anderem von zahlreichen fairen und nachhaltigen Projekten, und vom damit verbundenen Ziel, „den fairen Handel in der Öffentlichkeit zu positionieren.“ Das Neueste in diesem Zusammenhang: Die Grundschule Roggenburg ist frisch gebackene Fairtrade-School geworden, wie Rektorin Stefanie Belz, ebenfalls Mitglied der Steuerungsgruppe, stolz informierte.

Am besten auf den Punkt brachte es vielleicht Pater Roman Löschinger. Er sprach beim Übergeben der Urkunde von „Weltverantwortung vor Ort.“