Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen führt zu langem Stau auf A7 bei Jedesheim

Es krachte am Sonntag auf der A7. Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen sorgt für Behinderungen in Richtung Norden auf Höhe Jedesheim. Der Verkehr läuft nur einspurig auf der linken Spur vorbei.

Der Stau reicht zurück bis über die Anschlussstelle Altenstadt hinaus also. Die Feuerwehr Altenstadt ist an der Einsatzstelle. Offenbar wurde eine Person verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Später dazu mehr. (wis)