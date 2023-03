Heimatkrimi aus dem Illertal: "Konrad, mir hand an Einsatz!"

Plus Ein Ehepaar findet eine Leiche im Muckenturm, die Polizei tappt im Dunkeln. Jahn Dörfler liest in Altenstadt aus seinem ersten Kriminalroman "Osterspaziergang".

Waschechte Marotten hat Konrad Meier-Jeffries, der Kommissar im ersten Illertalkrimi aus der Feder von Jahn Dörfler - wie sich das für einen Kommissar in einem Heimatkrimi eben gehört. Ständig muss er zur Polizeiarbeit überredet werden, viel zu verlockend sind die schwäbischen Leckereien seiner Frau. Osterkranz, Kässpätzle, Schinkenschnecken, Bierbratel, Hörnle - der Kommissar schlemmt sich durchs Illertal und der geneigten Leserin läuft mehr als einmal das Wasser im Munde zusammen.