Pedelecs im Wert von 12.500 Euro aus Garage in Altenstadt entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag wurden nach Angaben der Polizei zwei hochwertige Pedelecs im Wert von 12.500 Euro durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Die Pedelecs waren in Altenstadt in der Memminger Straße in einer Garage abgestellt. Sie waren mit einem Schloss gesichert. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/ 9651-0 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)