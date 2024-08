Unfall bei Altenstadt: Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden

Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden sind die erste Bilanz eines Unfalles, der sich am späten Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2031 südlich von Altenstadt an der Autobahnanschlussstelle ereignete. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein Fahrzeug auf der S 2031 von Süden her und wollte links auf die Einfahrt in Richtung Ulm abbiegen. Dabei übersah der Fahrer oder die Fahrerin ein von Altenstadt her entgegenkommendes Fahrzeug, das geradeaus unterwegs war. Durch die Vorfahrtverletzung kam es zum Zusammenstoß. Genaueres wird erst noch von der Polizei ermittelt.

Die Feuerwehren Altenstadt und Filzingen regelten der Verkehr und leiteten ihn wechselweise einspurig vorbei. Außerdem mussten auslaufende Betriebssstoffe aufgenommen werden. Die Besatzungen mehrerer Rettungswagen kümmerten sich um die Versorgung der Verletzten. (wis)