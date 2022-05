Zu schnell und betrunken: 18-Jähriger überschlägt sich bei Unfall mehrfach

Der 18-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein hat der junge Mann erst einmal los.

Noch nicht wirklich dürfte der 18-Jährige seinen Führerschein haben. Nach diesem Unfall ist er ihn erst einmal los. Er und sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 6.45 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Mercedes von Altheim/Alb in Richtung Weidenstetten. Etwa auf Höhe des Dangelhofs kam sein Auto, vermutlich, weil er laut Polizei zu schnell und betrunken unterwegs war, nach rechts von der Straße ab.

Dort durchfuhr er etwa 60 Meter einer Böschung und prallte gegen eine Dole. In der Folge schanzte sein Fahrzeug über den Feldweg. Im Anschluss überschlug sich der Mercedes mehrere Male, bevor er auf dem Dach liegen blieb.

Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und befreiten sich selbst aus dem Wrack. Krankenwägen brachten die beiden Insassen in Kliniken.

Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 10.000 Euro. Durch die Fahrt wurden auch 30 Quadratmeter Mais in einem bestellten Acker in Mitleidenschaft gezogen.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich der Polizei Hinweise auf den Konsum von Alkohol beim Fahrer. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel davon intus hatte. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Seinen Führerschein musste der 18-Jährige abgeben. Auf den Mann kommen mehrere Anzeigen zu. (AZ)