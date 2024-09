Zwei Schwerverletzte bei Unfall: Jaguar-Fahrerin überschätzt ihr Fahrkönnen

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Altheim/Alb im Alb-Donau-Kreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überschätzte eine 25-jährige Jaguar-Fahrerin ihr Fahrkönnen. Ihr riskantes Überholmanöver hatte schwerwiegendere Folgen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem Jaguar von Gerstetten in Richtung Altheim. Trotz stärkeren Regens soll sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit vor einer nicht einsehbaren Rechtskurve ein Auto überholt haben. Als ein Jeep entgegenkam, sei die Jaguar-Fahrerin im Kurvenbereich wieder nach rechts eingeschert. „Dabei überschätzte sie ihr Fahrkönnen und verlor die Kontrolle über das Auto“, so die Polizei in ihrem Bericht.

Das Heck des Jaguars brach aus. Im Anschluss prallte der Wagen frontal mit dem Jeep zusammen. Der kam nach rechts von der Straße ab und in einer Wiese zum Stehen. Der Jaguar drehte sich und prallte gegen einen Mercedes, der hinter dem Jeep fuhr.

Bei dem Unfall erlitten die 25-jährige Verursacherin und die 53-jährige Jeep-Fahrerin schwere Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Der 47-jährige Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 90.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins der 25-Jährigen an. Sie wird nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. (AZ)