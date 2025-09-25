Deutlich zu schnell: Polizei stoppt Raser auf der Kreisstraße

Zwei Raser hat die Polizei am Mittwoch auf der Kreisstraße bei Altheim gestoppt. Einer davon war mit knapp 140 km/h über die Kreisstraße gebrettert – erlaubt sind 70 Stundenkilometer.
Zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr kontrollierte die Polizei Ehingen, wie schnell die Fahrzeuge zwischen Altheim und Erbach-Ringingen unterwegs waren. Bei der Kontrolle stoppten sie zwei Fahrer, die im Bereich der erlaubten 70 km/h viel zu schnell fuhren. Einer davon wurde sogar mit mehr als 60 km/h darüber gemessen. Der Spitzenreiter, ein 45-Jähriger mit seinem BMW, fuhr mit 138 km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt. Der weitere Schnellfahrer war mit 97 km/h unterwegs und hatte damit 27 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho.
Die Beamten stoppten die Betroffenen und führten „verkehrserzieherische Gespräche“. Der 45-Jährige muss mit einem empfindlichen Bußgeld von mindestens 900 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monate Fahrverbot rechnen. (AZ)
