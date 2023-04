Auto kommt von der Straße ab: 17-Jährige wird bei Unfall verletzt

Zwischen Allmendingen und Ringingen kommt ein Auto von der Straße ab. Drei junge Menschen sitzen darin, eine 17-Jährige wird leicht verletzt.

Bei einem Unfall am späten Dienstagabend bei Altheim (Alb-Donau-Kreis) ist eine 17-Jährige leicht verletzt worden. Sie saß zusammen mit weiteren jungen Menschen in einem Auto, das von der Straße abkam.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 18-Jährige gegen 22.45 Uhr in einem VW auf der Kreisstraße 7422 von Allmendingen in Richtung Ringingen. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger saßen auf den Beifahrersitzen. In einer Linkskurve kam die Fahrerin mit ihrem Auto, wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr dabei etwa 50 Meter über eine Grünfläche, bevor sich das Auto um 45 Grad drehte und an einem Leitpfosten zum Stillstand kam.

Durch den Unfall erlitt die 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau zur Behandlung in eine umliegende Klinik. Die 18-jährige Fahrerin und der 19-Jährige Beifahrer blieben unverletzt.

Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Die Polizistinnen und Polizisten sicherten die Unfallstelle ab, fertigten Lichtbilder und vernahmen einen Zeugen. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Am Leitpfosten entstand Schaden von etwa 50 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten VW aus der Grünfläche. (AZ)