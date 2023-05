Angesägter Maibaum fällt um: Polizei bittet um Hinweise auf die Täter

Wer macht denn sowas? In der Mainacht wurde in einem kleinen Ort im Kreis Biberach der Maibaum umgesägt. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Heiligkreuztal, einem Ortsteil von Altheim bei Riedlingen im Kreis Biberach, ist in der Mainacht der Maibaum angesägt worden. Der obere Teil fiel daraufhin in einen Vorgarten. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Maibaum stand in der Straße "Vorstadt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde der Stamm zwischen 3.30 und 7.40 Uhr auf einer Höhe von 1,40 Meter angesägt. Der obere Teil des Baumes sei anschließend in Richtung eines Gebäudes geflogen und in einem Vorgarten gelandet. Dabei sei die Krone des Maibaums beschädigt worden.

Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07371/9380 entgegen genommen. (AZ)