Streit auf Party eskaliert: Mann würgt und schlägt 24-Jährigen

Ein bislang Unbekannter soll in der Nacht auf Samstag einen 24-Jährigen auf einer öffentlichen Party in Altheim (Alb-Donau-Kreis) geschlagen und gewürgt haben. Der 24-Jährige kam mit einer Platzwunde in eine Klinik. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 1.40 Uhr geriet der 24-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit dem Unbekannten in Streit. Der Unbekannte habe daraufhin den 24-Jährigen körperlich angegriffen, heißt es im Polizeibericht. Der Unbekannte soll ihn gewürgt und anschließend mit der Faust zweimal ins Gesicht geschlagen haben.

Durch die Schläge erlitt der Geschädigte eine Platzwunde. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Die Polizei Ehingen (Telefon: 07391/5880) ermittelt nun wegen Körperverletzungen und bittet um Zeugenhinweise. Zum Angreifer ist lediglich gekannt, dass er etwa 1,80 Meter groß sein soll und braune Haare hat. (AZ)