Am 2. August öffnet der Literaturgarten bei Blumen Weimar

Bei Blumen Weimar öffent der Literatur Garten zum vierten Mal seine Pforten. Am Samstag, 2. August, geht es los mit der dreiteiligen Literaturreihe, die zusammen von Bernhard Weimar und dem Elchinger Autor Florian L. Arnold gestaltet wird. Passend zum Veranstaltungsort stehen zunächst Texte rund um den Garten und die spannende Welt der Pflanzen im Mittelpunkt.

Die literarische Wanderung durch den Refugiumsgarten beginnt um 18 Uhr. In den ausgewählten Texten geht es um den Garten als Ort der Träume, der Erholung und der Freiheit geht. Nach verschiedenen Lesestationen endet der Spaziergang am Lagerfeuer, wo gemeinsam der beginnenden Sommernacht gelauscht werden darf.

Literatur Schwatz mit Verleger Jorghi Poll

Am Samstag, 16. August, ist zum „Literatur Schwatz“ der Verleger Jorghi Poll asu Wien zu Gast im Finninger Ried. Poll ist ein wahrer Tausendsassa, der sich als Autor, Illustrator und Verleger mit allen Aspekten des Buchs beschäftigt. „Mit seiner Edition Atelier betreibt er gewissermassen zivilen Ungehorsam gegen die Verrohung und Verdummung der Massen“, heißt es in der Ankündigung des Abends, bei dem sich Florian L. Arnold und Jorghi Poll zunächst querbeet über Texte und Bilder unterhalten. Anschließend gibt es in der Gartenhaus-Bar Live-Jazz mit Alexander Walz und Philipp Siemons. Beginn ist auch an diesem Abend um 18 Uhr.

Musikalisch geht der vierte Literatur Garten am Samstag, 30. August dann auch zu Ende. Ferdinand Schlichtig stattet dem Refugium einen Besuch mit seiner Gitarre ab. Der Ulmer „Ferdi“ verspricht eine seelenvolle Melange aus Jazz, Minimal, Ambient, Folk-Pop und Nature Sounds. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt an diesem Abend ist frei.

Bis zum 30. September ist der Refugiumsgarten auch an Samstagen von Veranstaltung immer von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Zwei inspirierende Dauerausstellungen begleiten die Saison. (AZ)