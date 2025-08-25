Am Edwin Scharff Museum starten zwei künstlerische Streifzüge durch Neu-Ulm

Vom Edwin Scharff Museum ausgehend führen diese und übernächste Woche zwei künstlerische Streifzüge durch die Stadt. Nieves de la Fuente Gutiérrez und Ivo Weber stellen beim Gang durch Neu-Ulm ihre jeweiligen künstlerischen Perspektiven auf Gebäude, Straßenzüge und was sonst zur Stadt gehört, vor. Die Teilnahme ist jeweils kostenfrei.

Los geht es am Donnerstag, 28. August um 18 Uhr mit Nieves de la Fuente Gutiérrez (geboren 1988 in Madrid), die in ihren künstlerischen Arbeiten neue Technologien wie Virtual Reality, Hologramme oder Audiowalks nutzt, um damit räumlich komplexe, immersive Erlebnisse zu schaffen. Der tägliche, jederzeit zur Verfügung stehende Umgang mit digitalen Tools wie dem Smartphone verändert unsere Wahrnehmung unserer Umgebung und die Sicht auf die Natur. Doch wie lässt sich die Natur neu und anders erfahren? Für ihren Streifzug hat sich die Künstlerin Nieves de la Fuente Gutiérrez intensiv mit der Donau in Neu-Ulm beschäftigt, den Zuflüssen und Zugängen. Dabei geht es ihr keineswegs nur um das Offensichtliche, sondern auch um all das Geheimnisvolle, was Menschen seit jeher auf und unter der Wasserfläche sehen und ahnen.

Zum Streifzug entlang der Donau bitte das Smartphone mitbringen

Als gefragte Medienkünstlerin (zuletzt mit einem Arbeitsstipendium der Villa Aurora in L.A. ausgezeichnet) wird sie an ausgesuchten Stellen des Neu-Ulmer Ufers kleine Eingriffe vorbereiten. Um diese sehen zu können, hilft es, wenn beim Streifzug das eigene Smartphone dabei ist.

Am Donnerstag, 11. September, ebenfalls um 18 Uhr, lädt Ivo Weber zum Streifzug. Für ihn ist es im Gegensatz zu allen bisher zu den künstlerischen Streifzügen Eingeladenen eine Rückkehr: Schon 2024 machte er kurz Station in Neu-Ulm. Als er für ein Kunstprojekt mit einer Eselsskulptur von Köln nach Clui (Rumänien) entlang der Donau in Neu-Ulm vorbeikam, war gerade Hochwasser. Damit war der Radweg für sein Gefährt unpassierbar; das gesamte Projekt stand in Frage. Schließlich fand Weber als hartnäckiger Künstler andere Möglichkeiten, seine Mission fortzusetzen und entlang seiner langen Reise jeweils Menschen wie die Neu-Ulmer Museumsleiterin zu treffen, die sich mit ihm über die öffentlich zugänglichen Kunstwerke vor Ort unterhielten. Mit Neu-Ulm ist er jedoch noch nicht ganz fertig. Nun kommt er auf Einladung des Edwin Scharff Museums zu einem künstlerischen Streifzug. Man darf gespannt sein, ob diesmal wieder ein Esel mit von der Partie ist.

Treffpunkt für die beiden Künstlerischen Streifzüge ist der Innenhof des Museums. Sie sind Teil des kostenfreien Angebote für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene des Edwin Scharff Museums in diesem Sommer, in dem Teile des Museums wegen der Fenstersanierung geschlossen sind. (AZ)