Die Spartans Neu-Ulm starten mit ambitionierten Zielen in die neue Saison

Die Neu-Ulm Spartans starten am Samstag mit einem Heimspiel gegen Passau in die neue Saison.

Plus Für die American Footballer des TSV Neu-Ulm beginnt am Samstag die Regionalliga-Saison. An deren Ende soll möglichst der Aufstieg in die GFL2 gefeiert werden.

Von Stephan Schöttl

Die American Footballer des TSV Neu-Ulm eröffnen am Samstag (16 Uhr) die neue Saison in der Regionalliga, der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands. Auf dem Papier ist es eine vermeintlich einfache Aufgabe: Die Spartans, Top-Favorit auf den Titel, empfangen im heimischen Muthenhölzle Aufsteiger Passau. Doch Daniel Koch, Cheftrainer der Neu-Ulmer, warnt eindringlich davor, den Liga-Neuling zu unterschätzen. Zumal dieser die vergangene Runde als ungeschlagener Meister abschloss.

„Wir waren letztes Jahr auch Aufsteiger und sind am Ende Zweiter geworden“, sagt er - und erinnert sich an umkämpfte Duelle mit den Niederbayern. Unter anderem im Bayernpokal, der während der Coronakrise als Ligaersatz ausgespielt worden waren. Vergleichbar sind die Teams von damals und heute freilich kaum mehr.

