Autofahrerin kracht in Anhänger: Hubschrauber nach Unfall auf B10 im Einsatz

Unverletzt blieb eine 60-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Ortsdurchfahrt von Amstetten. Gegen 17.30 Uhr war die Ford-Fahrerin auf der B10 in Richtung Ulm unterwegs, als sie nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Sekundenschlaf erfasste.

Das Auto kam nach links, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte auf dem Parkstreifen gegen einen dort abgestellten Anhänger. Der leere Anhänger wurde gegen einen geparkten Fiat geschleudert und blieb schließlich quer auf der Gegenfahrbahn stehen.

Anwohner hörten den Unfall, eilten zu Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Da anfangs unklar war, was den Unfall auslöste, wurde der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 22“ nach Amstetten gebracht, dazu die „Helfer vor Ort“ des DRK Amstetten und zwei Rettungswagen für die Fahrerin und ihre Beifahrerin. Wegen auslaufender Flüssigkeiten wurde zusätzlich die Feuerwehr Amstetten alarmiert.

Zur Erstversorgung der Autofahrerin und wegen des querstehenden Anhängers musste die Fahrbahn in Richtung Geislingen gesperrt werden. In der Ortsdurchfahrt herrschte hohes Verkehrsaufkommen, da die B10 am Wochenende als Umleitungsstrecke für die wegen Bauarbeiten gesperrte A8 diente. Es bildete sich in beiden Richtungen ein rund zwei Kilometer langer Stau.

Als ungeduldige Autofahrer in Richtung Stuttgart über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei wollten, standen sich plötzlich die Fahrzeuge gegenüber und erst durch das Eingreifen der Polizei und das Wegrangieren der Fahrzeuge konnte der Verkehr wieder fließen. Im Auftrag der Polizei übernahm die Feuerwehr dann die Regelung des Verkehrs.

Nach eingehender Untersuchung der Unfallverursacherin wurde sie vom Notarzt als unverletzt entlassen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der 60-jährigen Rheinländerin und erstattete gegen sie eine Strafanzeige. Der Ford der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro.