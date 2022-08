Mann fotografiert Frau im Zug nach Ulm unter das Kleid: Täter ist flüchtig

Nach der mutmaßlichen Belästigung in einem Zug nach Ulm ermittelt nun die Polizei. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem Täter geben können.

In einem Zug von Göppingen nach Ulm soll ein bislang unbekannter Mann einer 64-Jährigen unter das Kleid fotografiert haben. Als Fahrgäste den Mann darauf ansprechen, löscht er die Bilder. Anschließend verlässt er den Zug am Bahnhof in Beimerstetten. Nun bittet die Bundespolizei um Hinweise von Zeugen.

Bisherigen Informationen zufolge setzte sich der Täter am Mittwochmittag gegen 14 Uhr in die Vierersitzgruppe gegenüber der 64-Jährigen. Kurze Zeit später soll der Unbekannte auf Höhe des Bahnhofs Amstetten offenbar zunächst unbemerkt unter das Kleid der Frau fotografiert haben, so die Bundespolizei. Eine weitere Reisende soll die Geschädigte jedoch auf den Vorfall aufmerksam gemacht haben, woraufhin diese den Täter wohl ansprach, ihn aufforderte, die Bildaufnahmen zu löschen, und weitere Reisende um Hilfe bat.

Belästigung im Zug bei Amstetten: Polizei sucht Zeugen

Nachdem zwei Männer der 64-Jährigen wohl zu Hilfe geeilt waren, soll der Unbekannte die Bilder gelöscht und den Zug am Bahnhof Beimerstetten verlassen haben. Der unbekannte Mann soll circa 70 Jahre alt sein und kurze rotblonde Haare haben. Zur Tatzeit trug er offenbar eine helle Jacke, ein rotes T-Shirt, eine hellblaue Jeans sowie einen Rucksack.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden. (AZ)