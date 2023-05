Defekter Gastank löst Großeinsatz aus

Auf einem Firmenareal kommt es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Aus einem defekten Tank drang Gas aus.

Ein defekter Gastank hat am Dienstag und Mittwoch einen Großeinsatz in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) ausgelöst. Straßen mussten daraufhin gesperrt, der Strom abgestellt und in Firmen die Arbeiten eingestellt werden. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt, setzte ein Gabelstaplerfahrer am Dienstag den bereits stillgelegten Gastank auf einem Firmenareal in der Straße "Unter dem Albucher Stich" um. Bei dem neuen Inhaber ging man davon aus, dass der Gastank leer sei, zumal dieser nicht mehr angeschlossen war.

Großeinsatz in Amstetten: Feuerwehr kann Gasaustritt zunächst eindämmen

Im Tank befanden sich jedoch etwa 1000 Liter Propangas. Das schaukelte sich auf und der Tank rutschte vom Stapler. Dabei wurde eine Leitung und ein Ventil am Tank beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Gasaustritt eindämmen und den Anschluss provisorisch verschließen.

Eine Spezialfirma sollte das Gas dann am Mittwoch fachmännisch absaugen. Am Mittwoch gegen 7.30 Uhr stellten Mitarbeiter der Firma fest, dass das Provisorium dem Druck nicht stand gehalten hat und erneut Gas austrat. Das zog einen Großeinsatz von Einsatz- und Rettungskräften nach sich.

Um eine Gefahr abzuwenden, wurde der Strom im Umkreis von mehreren Hundert Metern abgestellt und Arbeiten in umliegenden Firmen eingestellt. Die Polizei musste hierzu auch angrenzende Straßen sperren. Am späten Vormittag war das verbliebene Gas aus dem Tank abgesaugt und die Einsatzmaßnahmen kurz nach 11.30 Uhr beendet. (AZ)