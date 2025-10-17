Embleme von mehreren Autos gestohlen und Kratzer hinterlassen: Polizei verdächtigt zwei Kinder

An mehreren Autos in einem Wohngebiet im Bereich des Lerchenwegs in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) sind bereits im vergangenen August die Embleme abgerissen und Kratzer im Lack hinterlassen worden. Anhang von Zeugenhinweisen hat die Polizei jetzt zwei tatverdächtige Kinder ermitteln können. Die beiden Jungen im Alter von neun und zehn Jahren sollen an insgesamt elf Autos die Embleme abgerissen und gestohlen haben. Ein Jugendsachbearbeiter der Polizei ermittelt nun zu den Diebstählen. Dabei führten Beamte der Polizei Amstetten bereits Gespräche mit den Kindern und Erziehungsberechtigten. Im Wohnhaus des Zehnjährigen konnten einige der Embleme aufgefunden werden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. (AZ)

