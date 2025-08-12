Güterzug reißt Fahrleitung herunter: Bahnstrecke zwischen Ulm und Geislingen gesperrt

Die Bahnstrecke Ulm-Geislingen ist am Dienstagnachmittag stundenlang blockiert gewesen. Ein Güterzug hatte nahe Amstetten die Fahrleitung heruntergerissen.

Aus noch unbekannter Ursache kam es gegen 11.30 Uhr zu der Störung, bei der rund 400 Meter Fahrleitung heruntergerissen wurden. Die 15.000 Volt führende Leitung wurde automatisch abgeschaltet, der Richtung Stuttgart fahrende Güterzug blieb auf Höhe des Betonwerkes am Ortseingang von Amstetten antriebslos stehen.

Die Bahn sperrte die Strecke, ein Notfallmanager und Fahrleitungsmonteure machten sich vor Ort ein Bild von den Schäden. Ab 14.30 Uhr fuhren zwei Pendelbusse zwischen Ulm und Geislingen, um die Fahrgäste im Nahverkehr zu transportieren. Zwischen Geislingen und Stuttgart lief der Bahnbetrieb normal. Über die Schnellfahrstrecke Ulm-Wendlingen konnten die Fernzüge Richtung Stuttgart störungsfrei fahren.

Ebenfalls gegen 14.30 Uhr konnte das Streckengleis Richtung Ulm freigegeben werden, Güterzüge können die Schnellfahrstrecke nicht befahren und sind auf die Filstalstrecke über Geislingen angewiesen. Der neun Kilometer lange Abschnitt zwischen Amstetten und Westerstetten wurde über das Gegengleis wechselseitig befahren. Bei Nahverkehrszügen und Güterzügen kam es zu größeren Verspätungen.

Am Spätnachmittag kam ein Arbeitstriebwagen aus Stuttgart zur Reparatur nach Amstetten. Nachdem die auf dem Zug liegende Fahrleitung heruntergeräumt war, konnte der liegengebliebene Zug abgeschleppt werden. Die Reparatur der Fahrleitung wird bis in den Mittwoch hinein andauern.

Erst vor sechs Wochen hatte ein Nachtzug im Ulmer Stadtgebiet die Fahrleitung der Bahnlinie Ulm-Stuttgart heruntergerissen.