Amstetten/Ulm

vor 45 Min.

Mann wurde wohl vor Tod misshandelt – Polizei sucht in Amstetten nach Spuren

Die Polizei durchkämmte am Donnerstag das Gebiet um den Fundort der Leiche in Amstetten.

Plus Bei schwierigen Bedingungen sucht die Polizei in Amstetten nach Spuren. Erste Ergebnisse der Obduktion liegen vor. Doch zentrale Fragen bleiben offen.

Von Thomas Heckmann

Nachdem Zeugen am Mittwochmittag einen toten 35-jährigen Mann auf einem Feld bei Amstetten im Alb-Donau-Kreis gefunden haben, hat die Polizei ihre Spurensuche am Donnerstag fortgesetzt. Rund 50 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums durchkämmten Wiesen, Felder und Wälder rund um den Ort, an dem die Leiche gefunden worden war. Es wurden Suchketten gebildet und dann alle Flächen langsam abgegangen. Die Gruppen, die in höher bewachsenem Gelände unterwegs waren, waren zusätzlich mit Stöcken ausgestattet, um auch im Gebüsch und hohem Gras besser suchen zu können.

