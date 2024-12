Falscher Gasheizer in Wohnung: Zwei Personen müssen ins Krankenhaus

Am frühen Morgen des 24. Dezember ist es zu einem größeren Einsatz mit mehreren Fahrzeugen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gekommen. Hintergrund war, dass zuvor zwei Personen mit Sauerstoffmangel in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert wurden. Bei einer Überprüfung der Wohnanschrift wurden keine weiteren verletzten Personen angetroffen, so die Polizei.

Nach jetzigem Ermittlungsstand verwendete der Wohnungseigentümer einen Gasheizer zum Heizen der Wohnung, welcher jedoch lediglich im Freien verwendet werden darf. Gegen den Eigentümer der Gasheizung wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)