Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr Attenhofen

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung standen turnusgemäss die Wahlen der Kommandanten an. In geheimer Wahl wurden die bisherigen Amtsinhaber einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Somit führt Andreas Purr die Feuerwehr Attenhofen für weitere sechs Jahre an. Sein Stellvertreter Wolfgang Prim steht ihm dabei tatkräftig zur Seite.

Bürgermeister hebt Bedeutung der Kommandanten hervor

Bürgermeister Dr. Wolfgang Fendt beglückwünschte die wiedergewählten Kommandanten und hob deren Bedeutung für die Einsatzbereitschaft einer Wehr hervor. Neben den tagelangen Hochwassereinsätzen Anfang Juni, bei denen die 54 Aktiven auch tatkräftig von den neun Jugendlichen unterstützt wurden, wurde die Wehr zu weiteren elf Einsätzen im Jahr 2024 gerufen. Bei dem extremen Hochwasser war die Feuerwehr Attenhofen nicht nur im Ortsgebiet gefordert, sondern war auch überörtlich beispielsweise in Biberachzell, Asch und Weißenhorn im Einsatz. Kommandant Andreas Purr konnte den Einsatzkräften dafür die Fluthelfernadel übergeben, welche vom Freistaat Bayern, vertreten durch den Bayerischen Ministerpräsidenten, verliehen wurde. Für die Jugendfeuerwehr war die überaus erfolgreiche Teilnahme beim schwäbischen Wettkampf in Sulzberg mit zwei Mannschaften der Höhepunkt des Jahres.

Ehrung für zwei langjährige Mitglieder

Für 40 Jahre aktiven Dienst wurde Anton Glogger Hönle, für 25 Jahre aktiven Dienst Matthias Keinert geehrt. KBI Matthias Thuro hob die gute Zusammenarbeit mit den Stadtteilwehren wie auch mit der Stützpunktwehr im letzten Jahr, besonders bei der Hochwasserkatastrophe im Juni, hervor.

