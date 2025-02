Angst am Lederhof? Wie eine Bodyguard-App den Drogenumschlagsplatz zur sicheren Zone machen soll

Eigentlich könnte der Lederhof an der Blau ein netter Ort mit Aufenthaltsqualität sein: am Fluss, mit einem Stück Backstein-Stadtmauer, mit Sitztreppen am Wasser. Viele Menschen aber meiden ihn: Der Lederhof hat sich zu einem Drogenumschlagsplatz und Kriminalitätsschwerpunkt in Ulm entwickelt. Bald soll sich das Gefühl der Unsicherheit im Lederhof und im Deutschhaus-Parkhaus aber auflösen – mit einem digitalen Begleiter, der auf dem Smartphone aktiviert werden kann, sobald man das Areal betritt. Im „Künstliche Intelligenz Campus Ulm“ informierten sich kürzlich die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer und die hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation, Kristina Sinemus, über das Pilotprojekt.

