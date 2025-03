Anklage wegen Burgmaier-Großbrand: Wie sind Handwerker gegen Fehler versichert?

Bei Wartungsarbeiten an einem Blockheizkraftwerk bei der Firma Burgmaier in Allmendingen soll ihm ein schwerwiegender Fehler passiert sein: Ein 33-jähriger Servicetechniker aus dem Landkreis Neu-Ulm soll am 6. Februar 2023 ein Ventil nicht richtig nachjustiert haben. In der Folge brach ein Feuer aus, das den gesamten Stammsitz des Automobilzulieferers zerstörte – der Schaden beläuft sich auf mindestens 174 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen den Servicetechniker erhoben – wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ihm droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Sind Handwerker eigentlich versichert, wenn ihnen solche Fehler unterlaufen?

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anklage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Neu - Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis