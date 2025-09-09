Nach Angriff auf Elbit: Fünf Mitglieder von „Palestine Action“ festgenommen

Was war der Grund für den Angriff auf die Rüstungsfirma Elbit Systems in Ulm? Diese Frage beschäftigt am Tag nach dem Vorfall nicht nur Ermittler der Polizei. Auch Staatsschutz und Anti-Terrorismuszentrum untersuchen die Details rund um die Tat – sie vermuten einen politischen Hintergrund. Auch Verantwortliche der angegriffenen Firma gehen von solchen Motiven aus. In sozialen Netzwerken kursieren seit Montagmittag Videos einer Gruppierung namens „Palestine Action“, die sich zu dem Vorfall bekennt. Doch was ist über die Randalierer bekannt?

LKA-Sprecherin: Fünf Festnahmen nach Anschlag auf Elbit Systems in Ulm

Mit Rauchbomben und Farbbeuteln hatten die Täter am frühen Montagmorgen das Gebäude des Rüstungsunternehmens Elbit attackiert. Sie sprühten Graffiti mit mutmaßlich politischem Inhalt auf Parkplatz und Wände. Zudem warfen sie Fensterscheiben ein und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Innenräumen. Bei dem Bau handelt es sich um ein Produktionswerk, in dem unter anderem Ausrüstung für die deutsche Bundeswehr gefertigt wird. Elbit Systems Deutschland ist ein führender Hersteller von militärischen Drohnen, darunter Systeme für Aufklärung und Angriff, und Tochterfirma eines der größten israelischen Rüstungsunternehmen.

Wie das Landeskriminalamt auf Nachfrage mitteilt, entstand bei dem Anschlag auf das Produktionswerk ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Körperliche Gewalt gegen Personen habe es hingegen nicht gegeben – Mitarbeiter der Firma wurden nicht verletzt, betont LKA-Sprecherin Lisa Schröder. Ein Sicherheitsdienst der Firma hatte den Angriff gegen 3.30 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Beamte des Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums konnten im ersten Stock des Gebäudes fünf Personen weitgehend widerstandslos festnehmen.

Icon vergrößern Israels Botschafter bezeichnete die Täter nach dem Angriff auf das Rüstungswerk als Unterstützer der Hamas. Auch Verantwortliche von Elbit äußerten die Vermutung, die Aktivisten seien durch ausländische Agitatoren gelenkt. Foto: Jason Tschepljakow, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Israels Botschafter bezeichnete die Täter nach dem Angriff auf das Rüstungswerk als Unterstützer der Hamas. Auch Verantwortliche von Elbit äußerten die Vermutung, die Aktivisten seien durch ausländische Agitatoren gelenkt. Foto: Jason Tschepljakow, dpa

Nicht zum ersten Mal erlebt Elbit Systems Deutschland einen Angriff auf seine Firmeninfrastruktur. Derartige Attacken habe es in den vergangenen Jahren „mehr oder weniger heftig“ an allen vier Standorten in Deutschland gegeben, sagt ein Sprecher auf Nachfrage. Welche Folgen der aktuelle Anschlag für die Produktion in Ulm hat, dazu will sich das Unternehmen nicht äußern. In einer Mitteilung vermuten Verantwortliche, dass es sich bei den Tätern um „gewalttätige Gruppen, vermutlich unter dem Einfluss ausländischer Agitatoren“ handelt.

Angriff auf Elbit Systems in Ulm: Politische Motive hinter Attacke vermutet

Auch Ermittler vermuten politische Motive hinter dem Anschlag auf das israelische Rüstungsunternehmen. Welche Motive hier genau eine Rolle spielen, sei noch Gegenstand laufender Ermittlungen, so LKA-Sprecherin Schröder. Sie bestätigte auf Nachfrage aber, dass mindestens einer der Festgenommenen den Schriftzug „Palestine Action“ auf seiner Jacke getragen habe. Die fünf Beteiligten seien im Polizeigewahrsam und wurden im Laufe des Dienstags zur Prüfung der Haftfrage einem Richter vorgeführt.

Icon vergrößern Nach dem Anschlag auf Elbit Systems Deutschland in Ulm wurde ein Mann mit dem Schriftzug „Palestine Action“ auf der Jacke abgeführt. Foto: AZ Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nach dem Anschlag auf Elbit Systems Deutschland in Ulm wurde ein Mann mit dem Schriftzug „Palestine Action“ auf der Jacke abgeführt. Foto: AZ

Eine Gruppe mit der Bezeichnung „Palestine Action“ ist auch in den Sozialen Netzwerken aktiv. In zwei Videos auf Instagram bekennen sich mutmaßliche Mitwisser zu dem Anschlag in Ulm. Eines der Videos soll den Anschlag mit Rauchbomben und Farbbeuteln sowie Szenen der Verwüstung in den Innenräumen des Ulmer Rüstungswerks zeigen. In einem zweiten Video erklärt eine junge Frau, warum sie und ihre Mitstreiter zum Mittel der Gewalt gegen Elbit Systems gegriffen haben. Sie begründen ihre Aktion damit, dass Waffen des Rüstungsunternehmens gegen die Bevölkerung in Gaza eingesetzt würden und sie als Aktivisten alles tun müssten, um die Zustände dort zu ändern. Ob tatsächlich aus deutschen Elbit-Werken Waffen in Gaza eingesetzt werden, dazu äußert sich das Unternehmen selbst nicht.

Gegner von Elbit Systems planen weitere Proteste gegen das Rüstungsunternehmen

Die Videos seien bekannt und spielten bei den Ermittlungen eine Rolle, so LKA-Sprecherin Schröder. Nähere Details nannte sie nicht mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen. Gegner des israelischen Rüstungsunternehmens haben indes eine weitere Aktion angekündigt: Unter dem Motto „Der Genozid beginnt hier!“ soll im Zeitraum von 17. bis 21. September ein Protestcamp gegen die Standorte Elbits in Ulm stattfinden – neben dem Produktionswerk ist dort auch der deutsche Verwaltungshauptsitz. Vor dem Verwaltungsstandort von Elbit hatte es bereits im Frühjahr dieses Jahres gegeben. Zunächst war es für 30 Tage angekündigt, doch letztlich hatten die Proteste nicht so lange angehalten.

Icon vergrößern Für 30 Tage war die Demo vor dem Ulmer Standort von Elbit Systems im Frühjahr dieses Jahres offenbar genehmigt. Letztlich hielten die Proteste aber nicht so lange an. Foto: Michael Kroha (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für 30 Tage war die Demo vor dem Ulmer Standort von Elbit Systems im Frühjahr dieses Jahres offenbar genehmigt. Letztlich hielten die Proteste aber nicht so lange an. Foto: Michael Kroha (Archiv)