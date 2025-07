Der Mann, der im Neu-Ulmer Rathaus Bescheid weiß: Anton Bullinger geht in den Ruhestand

Bei manchen Sitzungen des Neu-Ulmer Stadtrats wird es kompliziert. Manchmal weiß auch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger als Verwaltungschefin nicht auf Anhieb, über welchen Antrag zuerst abgestimmt werden muss. Dann dreht sie sich meist auf die rechte Seite, es gibt ein kurzes Geflüster, und die Sache ist klar. Neben ihr sitzt in der Regel Anton Bullinger, der Leiter des Dezernats 1 bei der Stadt Neu-Ulm, sozusagen der Hauptamtsleiter. „Ich habe dafür Sorge zu tragen, dass die Geschäfte so laufen, wie sie laufen sollen“, sagt er und lacht. „Da gehört das dazu.“ Der Mann, der im Rathaus Bescheid weiß, ist für ein riesiges Aufgabengebiet zuständig. Jetzt verabschiedet er sich in den Ruhestand.

