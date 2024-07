Vermisste 78-Jährige gefunden: Polizei bat mit Foto um Hinweise

Eine 78-Jährige aus Asselfingen galt als vermisst. Die Frau wurde nach Polizeiangaben zuletzt Sonntag, 7. Juli, 07.2024, in Asselfingen gesehen. Am Nachmittag hatte sie ihre dortige Wohnanschrift verlassen und war seitdem unbekannten Aufenthaltes. Umfangreiche Suchmaßnahmen hätten nicht zu ihrem Auffinden geführt. Am Dienstagmittag ging die Polizei dann mit der Suche an die Öffentlichkeit. „Eine hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden“, hieß es.

Am Nachmittag teilt die Polizei dann mit, dass die vermisste Person gegen 14.30 Uhr im Rahmen der Suchaktion durch Helfer unweit ihrer Anschrift wohlbehalten wieder aufgefunden werden konnte. (AZ)