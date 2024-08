Mann attackiert Schwimmer im Freibad: Das Opfer verliert das Bewusstsein

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Badegästen ist es laut Polizei am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr im Schwimmerbecken des Freibades in der Wiblinger Straße gekommen. Ein Schwimmer stieß, während er seine Bahnen im Becken zog, mit einem Neunjährigen zusammen, der sich am Beckenrand aufhielt.

Der Täter flüchtet und lässt seinen Sohn zurück

Der Vater des Neunjährigen wurde auf die Situation aufmerksam und kam hinzu. Er trat dem Schwimmer unvermittelt gegen den Kopf, wodurch dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor und von unbeteiligten Badegästen aus dem Wasser geholt werden musste. Der Täter flüchtete umgehend. Seinen neunjährigen Sohn ließ er im Schwimmbad bei Familienangehörigen zurück. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Der Schwimmer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Wenige Stunden später suchte der Täter die Polizeiinspektion Neu-Ulm auf und stellte sich dort. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden.