Der Musikverein Attenhofen hat in der Corona-Pause nichts verlernt

Lokal Die Kapelle "Eintracht" Attenhofen meldet sich nach langer Pause mit einem gut besuchten Konzert zurück. Eine gute Gelegenheit, langjährigen Musikern für ihre Treue zu danken.

Welch eine Freude bei der Musikkapelle des MV „Eintracht“ Attenhofen, dass sie nach den schwierigen Corona-Jahren wieder im Saal des Claretinerkollegs auftreten durfte. Beim Pfingstkonzert am Montagabend wurde eine ganze Reihe von Mitgliedern in drei Blöcken für ihre langjährige, zum Teil schon fast „ewige“ Treue zum Musikverein geehrt. Die Kapelle bestach unter der Leitung von Fabian Pecher mit einem abwechslungsreichen Programm, das weniger bekannte, aber auch sehr populäre Stücke enthielt, sowie mit sehr routiniertem, harmonischem Spiel, bei dem alles zusammenpasste. „Nach drei Jahren sind wir wieder im Claretinersaal angekommen“, sagte die Vorsitzende Margit Nägele. „Hier fühlen wir uns wie zu Hause.“