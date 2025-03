Matratzen, Teppichreste, Sonnenschirm: Müll illegal im Wald entsorgt

In einem Wald bei Attenweiler (Kreis Biberach) ist illegal Müll entsorgt worden. Als Tatverdächtig gilt ein 18-Jähriger, dessen Adresse laut Polizei im Müll gefunden wurde.

Ein Zeuge hatte am Montagvormittag den Müll in einem Waldstück zwischen der B312 und dem Ortsteil Gutershofen entdeckt. Der genaue Ablagort befindet sich am Waldrand neben einem unbefestigten Weg unweit der B312. Ein Unbekannter lud dort rund 0,5 Kubikmeter Müll illegal ab. Darunter befanden sich Matratzen, Schaumstoffteile, Geschirr, Teppichbodenreste und ein Sonnenschirm.

In dem Müll fanden die Ermittler der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm auch Schriftstücke mit einer Adresse. Dadurch kam die Polizei auf die Spur eines 18-Jährigen. Gegen den richten sich nun die weiteren Ermittlungen. Unklar ist bis dato, ob der junge Mann den Müll dort selbst entsorgt oder jemand damit beauftragt hat.

Den Müll muss nun die Gemeinde Attenweiler entsorgen. Auch für diese Kosten muss der junge Mann nun aufkommen. (AZ)