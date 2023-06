Unfall auf B312: 89-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Der Senior will auf die Bundesstraße einfahren, übersieht dabei aber ein anderes Auto. Es kommt zum Unfall. Der 89-Jährige wird schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Montag bei Attenweiler im Kreis Biberach wurden zwei Personen verletzt, ein 89-Jähriger sogar schwer. Die B312 war gut zwei Stunden lang voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 89-Jährige gegen 10.40 Uhr mit seinem Renault von Attenweiler in Richtung B312. Er bog nach links ab und wollte auf der B312 in Richtung Biberach weiterfahren. Auf der Bundesstraße kam von links ein 60-Jähriger. Der Fahrer des VW war in Richtung Riedlingen unterwegs und hatte Vorfahrt.

Der Senior übersah den VW-Fahrer. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der VW von der Straße geschleudert und kam auf einer Grünfläche neben der Straße zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt der 89-Jährige schwere Verletzungen. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer in eine Klinik. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Die B312 war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 12.30 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr Biberach war mit 23 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. (AZ)