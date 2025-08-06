Auf nackten Sohlen: SPD-Chef verliert Wette und wandert nach Ulm zu OB Ansbacher

Andreas Stoch, der baden-württembergische SPD-Landesvorsitzende, hat ein eineinhalb Jahre altes Versprechen eingelöst und ist barfuß von seinem Wohnort Heidenheim nach Ulm gelaufen. Im Wahlkampf um das Amt des Ulmer Oberbürgermeisters sagte Stoch für den Fall eines Wahlsieges von Martin Ansbacher die Barfuß-Wanderung zu. Beim herzlichen Empfang in Ulm sagte Ansbacher dann Stoch ebenfalls eine Barfuß-Wanderung zu.

Binnen zwei Tagen absolvierte Stoch die 45 Kilometer lange Strecke, mal im Gras, mal auf Asphalt. Dabei ging es Stoch nicht nur darum, den Weg zurückzulegen, sondern er kehrte auch zu Besuchen und Besichtigungen ein. So lag das Eselsburger Tal genauso am Weg wie die Landeswasserversorgung in Langenau.

SPD-Chef Stoch hält in Langenau und spricht mit Pfarrer Ralf Sedlak üer den Gaza-Konflikt

In Langenau tauschte sich der 55-Jährige auch mit dem evangelischen Pfarrer Ralf Sedlak aus, vor dessen Kirche seit Monaten Demonstrationen und Gegendemonstrationen rings um den Gaza-Konflikt stattfinden. Stoch wanderte dabei nicht alleine, eine gute Handvoll Wegbegleiter haben die Strecke ebenfalls auf sich genommen, auch wenn ihnen die Wanderung leichter fiel, weil sie Schuhe benutzten.

Bei der Ankunft in Ulm wurde Andreas Stoch von Martin Ansbacher herzlich empfangen. Doch dann brauchte Stoch erst einmal eine Pause, denn die Füße schmerzten. Unterwegs musste der SPD-Politiker seine Zehen teilweise mit Tape umwickeln, da sie durch das Entlangstreifen an Grashalmen gereizt waren.

Gegen-Wette: Ansbacher will von Ulm nach Stuttgart laufen, wenn Stoch Ministerpräsident wird

Bei Martin Ansbacher war die Begeisterung groß, dass sein Parteigenosse zu seinem Wort stand. Aus dieser Begeisterung heraus machte Ansbacher dann die Zusage, dass er barfuß von Ulm nach Stuttgart laufen werde, falls Andreas Stoch bei der Landtagswahl 2026 Ministerpräsident wird. Das Risiko für den Lokalpolitiker hält sich in Grenzen: Die SPD liegt in aktuellen Umfragen in Baden-Württemberg bei zehn bis zwölf Prozent. Auf die Frage, wie realistisch es ist, dass Stoch Ministerpräsident wird, zeigte sich Ansbacher jedoch fest überzeugt. Er lobte den SPD-Landesvorsitzenden als Bildungsexperten, aber auch als Fachmann für Wohnungsbaupolitik und kommunale Finanzen.

Stoch selbst war die Erschöpfung nach dem Fußmarsch deutlich anzumerken, doch er bezeichnete den Marsch auch als Mutprobe: „Schaffe ich das wirklich? Ich hab‘s geschafft!“ Die Pause in Ulm war nur kurz, ein paar Gespräche, etwas trinken, ein Stück Kuchen, einige Erinnerungsfotos mit dem Wander-Team. Dann wurden die Walkingstöcke und der Rucksack ins Auto gepackt und es ging zurück nach Heidenheim. Die Füße brauchen Pflege und dann geht es schon wieder weiter im Politikeralltag.