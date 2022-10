Bilderrätsel: 1000 Euro zum Abschluss einer ohnehin gelungenen Woche

Die Familie ist für Gretel Braun wichtig, deshalb will die Frau aus Aufheim mit dem Preisgeld ihre Enkel unterstützen. Ein anderer Gewinn steht im Glasschrank.

Strahlend schönes Herbstwetter, Besuch von der Verwandtschaft aus Wien – und dann auch noch ein Gewinn in Höhe von 1000 Euro. "Einfach wunderbar", sagt Gretel Braun. Der Anruf mit der Glücksbotschaft hat die Aufheimerin überrascht. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sie abräumt.

Braun ist 72, bis vor drei Jahren war sie berufstätig. Erst in der Altenpflege und später im Service. "Ich war schon immer gern unter Menschen", verrät sie. Jetzt genießt die Frau den Ruhestand gemeinsam mit Ehemann Gerhard, vor zwei Jahren feierte das Paar Goldene Hochzeit. Die Familie ist den beiden wichtig, eine Tochter und ein Enkel wohnen im gleichen Haus in Aufheim, das auch schon einmal ein Vier-Generationen-Haus war. "Vielleicht erlebe ich es ja noch einmal, dass es wieder so wird", hofft Braun, die zwei Kinder und drei Enkelkinder hat. Zu denen hält sie viel Kontakt – auch zur Enkelin, die gerade einen Teil ihrer dualen Ausbildung in Singapur verbringt. Jeden Tag kommen Fotos, am Wochenende wird telefoniert. "Die Familie ist ganz wichtig", betont die Großmutter. Sie und ihr Mann sind stolz darauf, wie gut der Zusammenhalt ist. Deswegen ist für Gretel Braun klar, dass sie ihre erwachsenen Enkelkinder mit dem Preisgeld unterstützen wird.

Beim Bilderrätsel gab es 1000 Euro zu gewinnen

Gretel Braun rät bei den Bilderrätseln gerne mit. Diesmal galt es zu erraten, was die Baumkrone bedeuten soll, die aus dem Stängel einer Kirsche herauswächst. Die Aufheimerin lag mit dem Lösungswort "Kirschbaum" richtig und räumte 1000 Euro ab. Noch ein Grund also, mit dem Besuch auf eine gelungene Woche anzustoßen.

Die Neu-Ulmer Zeitung gehört bei den Brauns gewissermaßen zur Familie, seit 70 Jahren wird sie Tag für Tag in das Haus in dem Sendener Stadtteil geliefert. Gretel Braun hat schon einige Male bei den Preisrätseln ihr Glück versucht. Und nicht nur bei diesen, sondern auch bei anderen Gewinnspielen. Erst kürzlich gewann die Seniorin eine vergoldete Shisha. Die Wasserpfeife steht fürs Erste in einem Glasschrank.