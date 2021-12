Prozess um Grüne Höfe: Klage gegen die Stadt Neu-Ulm abgewiesen

Plus Ein Unternehmer aus Dietenheim wollte von der Stadt Neu-Ulm Geld zurück. Das Verwaltungsgericht Augsburg hat nun ein Urteil gefällt.

Das Millionenprojekt Südstadtbogen in Neu-Ulm startete ursprünglich unter dem Namen Grüne Höfe. Jahre später kam es zu einem juristischen Nachspiel. Die Firma Uniplus aus Dietenheim verlangte von der Stadt Neu-Ulm Geld zurück. Das Verwaltungsgericht Augsburg hat jetzt eine Entscheidung getroffen – und die Klage abgewiesen.