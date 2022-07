26-Jährigen im Zug lebensgefährlich verletzt: Polizei fasst Verdächtigen

Ein 26-Jähriger schwebt nach einem Flaschenangriff in einem Zug von Ulm nach Friedrichshafen in Lebensgefahr. Der Täter konnte zunächst flüchten.

In einem Zug von Ulm nach Friedrichshafen ist in der Nacht zum Dienstag ein 26-Jähriger durch einen Angriff mit einer Flasche lebensgefährlich verletzt worden. Die Suche nach dem Täter verlief, wie berichtet, zunächst ohne Erfolg. Am Mittwoch vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft aber einen Ermittlungserfolg: Ein 28-jähriger Verdächtiger sitzt bereits in Haft.

Nach dem Angriff in der Nacht zum Dienstag in dem Regionalzug bei Aulendorf im Landkreis Ravensburg hätten sich demnach "im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen" Hinweise auf den 28-Jährigen ergeben. Er stehe unter dem dringenden Verdacht den 26-Jährigen nach einem Streit mit einer Flasche lebensgefährlich verletzt zu haben. Am Bahnhof in Aulendorf aber sei er geflüchtet, so die Polizei. Die Fahndung - auch mithilfe eines Hubschraubers - verlief zunächst ergebnislos.

Angriff im Zug: 28-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der Mann konnte nun in Laupheim im Landkreis Biberach festgenommen werden. Der Tatverdächtige soll zusammen mit dem Opfer in einer Gruppe in dem Zug unterwegs gewesen sein, als es zu dem Angriff kam. Der Verletzte wurde nach der Attacke zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Richter am Mittwoch einen Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Im Anschluss wurde der 28-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (AZ)