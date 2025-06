Aus Hiebl‘s wird Oskars Nudelei: Neue Betreiber produzieren bald an neuem Standort

Maultaschen mit Lachs, Pfifferlingen, Kürbis und sogar Spargel: Hiebl‘s Nudelei an der A7-Anschlussstelle Vöhringen lässt so manches Schwaben-Herz höher schlagen. Seit gut 15 Jahren werden im Gewerbegebiet „An der alten Ziegelei“ nicht nur Teigwaren aller Art hergestellt. Bis zu anderthalb Tonnen von Spätzle, Gnocchi, Tagliatelle, Schupfnudeln und Co verlassen wöchentlich die Produktion. Die Speisen können in einem kleinem Restaurant vor Ort auch verzehrt werden. Jetzt aber machen die Betreiber Schluss: Hiebl‘s Nudelei wird aufgegeben. Die Erfolgsgeschichte der Produkte aber soll weitergehen.

