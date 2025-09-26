Sechs Grundstücke oder mehr: Meßhofen bekommt neuen Wohnraum

Das Landratsamt Neu-Ulm hat grünes Licht für die Bebauung der Nordholzer Straße 39 in Meßhofen gegeben. „Das Grundstück gehört der Gemeinde“, erläuterte Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Roggenburger Gemeinderatssitzung. Sowohl Hochwasserschutz als auch landwirtschaftliche Immissionen seien geklärt, sodass „nun weitere Schritte zur Erschließung angegangen werden können“, heißt es zu dem Thema in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Das Areal mit einer Gesamtgröße von rund 4800 Quadratmetern befindet sich teilweise im Hochwasservorranggebiet, früher war hier eine Hofstelle.

Der Bauanfrage der Gemeinde lag laut Sitzungsunterlagen eine private Erschließungsstraße mit einer Breite von vier Metern und einer Länge von 90 Metern zugrunde. Das hätte, so der Ortschef, etwa gleichgroße Grundstücke zur Folge. Der Straßenverlauf würde von der Nordholzer Straße gradlinig zum Fluss Biber hin verlaufen.

An der Nordholzer Straße 39 in Meßhofen war früher ein Bauernhof

Das Planungsbüro Daurer und Hasse, das die Dorferneuerung des Ortsteils Meßhofen im Auftrag der Gemeinde betreut, hat dazu zwei alternative Skizzen erstellt, die der Bürgermeister dem Gremium vorstellte. Diese beinhalten, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, unterschiedliche Varianten für den Grundstückszuschnitt und für die Straße.

Was sowohl die Bauvoranfrage der Gemeinde als auch die Skizze des Planungsbüros gemeinsam haben: Die Zufahrt zu den Gebäuden soll von der neuen Erschließungsstraße aus erfolgen. Für keines der Grundstücke ist eine Zufahrt von der Nordholzer Straße vorgesehen, fasst es die Sitzungsvorlage zusammen.

Ebenso möchten die Planer von Daurer & Hasse langgestreckte und giebelseitig zur Nordholzer Straße angeordnete Häuser, „um somit die ortstypische Ausrichtung der Gebäude widerzuspiegeln“. Laut Dieter Kohlmann vom Bauamt müsste für die Schmutzwasserentwässerung eine neue Leitung verlegt werden. Was die Sitzungsvorlage noch vermerkt: „Im Rahmen der aktuell laufenden Arbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen werden sechs Hausanschlüsse für den Bereich vorgesehen.“

Entstehen an der Nordholzer Straße sechs Grundstücke oder sogar mehr?

„Wir wollen die Chance nutzen, eventuell das gesamte Areal mit bis zu acht Wohneinheiten mit weiteren Personen zu überplanen“, sagte Bürgermeister Stölzle. Man sei in Verkaufsverhandlungen. Die andere Möglichkeit sei, schnell zu bauen und sechs Wohneinheiten zu schaffen.

Gemeinderat Ernst Ederle sprach sich dafür aus, zu warten, auf ein paar Monate käme es nicht an. Dieser Meinung war auch Thomas Franke: „Abwarten, aber natürlich zeitnah“, befand er. Für Karl-Heinz Aumann ist das „größte Ziel, bezahlbare Bauplätze für Meßhofen zu schaffen.“ Sechs Grundstücke mit rund 600 Quadratmetern seien ausreichend. Durch die andere Variante würden die Areale kleiner, wenn dort die Straße reinkäme.

Für Martin Reindle hingegen wäre es schön, „wenn wir zwei Plätze mehr hätten“. Auch Johannes Schmid plädierte dafür, abzuwarten. Mit mehr Plätzen könnten die Preise gesenkt werden. Joachim Graf sagte: „Wenn wir die Chance haben, sollten wir den Lückenschluss machen.“

Ob nun sechs Bauplätze oder mehr an der Nordholzer Straße in Meßhofen entstehen, die endgültige Entscheidung darüber wurde noch nicht getroffen: Die Beschlussfassung wurde im Roggenburger Gemeinderat zunächst noch einmal zurückgestellt, da bisher nicht alle Beteiligten eingebunden werden konnten.