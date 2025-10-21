21 Brücken zu niedrig: So steht es um den Ausbau der Illertalbahn

Für Pendlerinnen und Pendler war eine Fahrt auf der Illertalbahn zuletzt wieder einmal überaus nervenzehrend. Personalmangel am Stellwerk in Gerlenhofen sowie Bauarbeiten führten monatelang zu Ausfällen und Verspätungen auf der abschnittsweise immer noch nur eingleisig befahrbaren Strecke zwischen Ulm und Kempten. Ein Ausbau auf zwei Gleise sowie eine Elektrifizierung sind seit Jahrzehnten angedacht und befindet sich seit Kurzem im Stadium der „Entwurfsplanung“. Doch wie steht es um das Projekt in Zeiten, wo größere Infrastrukturprojekte wie beispielsweise die geplante ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg wegen knapper Kassen auf der Kippe stehen?

Die 2015 gegründete Interessensgemeinschaft (IG) Illertalbahn hat jüngst eine Pressemitteilung zum aktuellen Stand der Planungen herausgegeben. Darin wurde verkündet, dass statt Neu-Ulms Landrätin Eva Treu (CSU) jetzt Alex Eder (Freie Wähler), der Landrat des Unterallgäus, turnusmäßig den IG-Vorsitz übernommen hat. Eder: „Beim Ausbau der Illertalbahn müssen dicke Bretter gebohrt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Region zusammenstehen.“ Die sogenannte Entwurfsplanung, wo es noch mehr ins Detail gehen soll, werde noch in diesem Monat gestartet, heißt es darin weiter. Der Abschluss hierfür sei für 2028 vorgesehen.

Fördergelder des Bundes für den Ausbau der Illertalbahn sind noch nicht gesichert

Die nachfolgenden Sätze in jener Pressemitteilung, die im Nachgang eines Treffens der Lokalpolitiker am Kellmünzer Bahnhof verfasst wurde, lassen einen angesichts der möglichen Streichung der ICE-Neubautrasse zwischen Ulm und Augsburg hellhörig werden: „Ob der Bund den Ausbau dann auch wirklich finanziert, sei jedoch noch nicht mit Sicherheit zu sagen. Die IG-Mitglieder waren sich einig, dass sie die kommenden Jahre nutzen werden, um auf politischer Ebene entsprechend aktiv zu sein und die enorme Bedeutung des Ausbaus der Gleise zwischen Neu-Ulm und Memmingen deutlich zu machen.“

Heißt das, die Finanzierung des Ausbaus der Illertalbahn steht auf wackligen Beinen? Nein, bekräftigt nicht nur der Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger (CSU), der als Neu-Ulmer Landrat viele Jahre den Vorsitz der IG innehatte. Er erklärt: Es handele sich bei der Illertalbahn um eine regionale Verbindung. Die Planung werde dabei vom Freistaat gestemmt. Erst, wenn es auf Grundlage eines positiven Nutzen-Kosten-Verhältnisses zur Bauausführung kommt, stellt der Bund Fördermittel dafür zur Verfügung. Das sieht das GVFG, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, so vor.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn bestätigt auf Nachfrage diesen „gängigen Prozess“. Den aber kritisierte zuletzt auch Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU): „Es ist unsinnig, den volkswirtschaftlichen Nutzen jeder einzelnen Elektrifizierung immer wieder neu zu prüfen.“ Die Mitglieder der IG Illertalbahn wollen dennoch an das Bundes- sowie das bayerische Verkehrsministerium schreiben, um „die absolute Notwendigkeit und Dringlichkeit des Projekts“ darzulegen.

21 Brücken entlang der Illertalbahn sind zu niedrig, drei müssen neu gebaut werden

In Sachen zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung wurde im Zuge der inzwischen abgeschlossenen Vorplanungen festgestellt, dass 21 aktuell bestehende Brücken oder Überführungen entlang der Strecke zu niedrig sind. Jedoch müssen nicht alle 21 Bauwerke neu errichtet werden. Bei zehn lasse sich das sogenannte Kettenwerk absenken. Damit ist die Aufhängung eines Fahrdrahts und damit der höchste Punkt einer Oberleitungsanlage gemeint, wie eine Bahn-Sprecherin erklärt. Bei weiteren sieben Bauwerken könne das Gleis quasi tiefer verlegt werden.

Übrig bleiben lediglich drei Brücken, die gänzlich neu gebaut werden müssen. Zwei der Neubauten entstehen in Kempten (Auf dem Bühl und Dieselstraße), der dritte in Senden. Für die erst kürzlich für 700.000 Euro sanierte Fußgängerüberquerung zum Stadtpark, nahe der Erich-Rittinghaus-Straße, laufen bereits die Planungen. In Vöhringen muss der Fußgängersteg zwischen Adalbert-Stifter-Straße und Saarbrücker Straße angehoben werden.

Die Maßnahmen auf der Illertalbahn Die Gesamtkosten für den Ausbau der Illertalbahn zwischen Ulm und Memmingen belaufen sich nach ersten Schätzungen des bayerischen Verkehrsministeriums auf mehr als 300 Millionen Euro. Darin ist auch der Umbau des Sendener Bahnhofs enthalten.

Rund um Memmingen gehen sechs neue Bahnhalte ans Netz: in Pleß, Fellheim, Heimertingen, Memmingen-Amendingen, am Memminger Berufsbildungszentrum (BBZ) und in Buxheim.

Zwischen Gerlenhofen und Senden sowie zwischen Kellmünz und Pleß kommt ein zweites Gleis dazu.

Zugleich soll die Strecke von Neu-Ulm bis Kempten und Senden bis Weißenhorn elektrifiziert werden.

Die Stationen in Gerlenhofen und Vöhringen sollen modernisiert und barrierefrei ausgebaut werden. Eine komplette Fertigstellung war einst für 2033 vorgesehen. (AZ)