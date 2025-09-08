Tierischer Besuch im BRK-Seniorenwohnen Ludwigsfeld

Icon vergrößern Die Tiere luden nicht nur zum Anschauen ein, sondern auch zum Anfassen und Kuscheln. Foto: Edyta Klasik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Tiere luden nicht nur zum Anschauen ein, sondern auch zum Anfassen und Kuscheln. Foto: Edyta Klasik

Ferdinand, der imposante Zebu-Stier, steht friedlich im Gehege und lässt sich geduldig am Hals kraulen. Ein paar Meter weiter steckt das Alpaka Christa neugierig die Nase durch den Zaun. Auf den Gesichtern der Senioren im Garten des BRK-Seniorenwohnens Ludwigsfeld liegt ein Strahlen.

Circus Bravissimo brachte die Tiere mit.

Für drei Stunden wurde das Außengelände zum Erlebnis-Zoo: Der Circus Bravissimo, ein Familienunternehmen, brachte 21 Tiere in fünf Gehegen mit. Neben Ferdinand sorgten Pony Bonny, ein Esel, zwei Alpakas, zwei Zwergschafe, vier Gänse, drei Zwerghühner mit Hahn, ein Kaninchen, Schildkröten, Bartagamen und sogar eine Python für tierische Nähe. Die Reaktionen waren durchweg positiv. „Es wurde viel gestreichelt, gestaunt und gelacht“, berichtet Edyta Klasik von der sozialen Betreuung. „Besonders rührend war, wie unsere Bewohner mit den Tieren in Kontakt gingen – sogar unsere Bettlägerigen haben Besuch vom Alpaka Christa (begleitet von Sonja Österle, Leiterin der sozialen Betreuung) bekommen.“ Auch Bartagamen fanden ihre Fans: Ein Bewohner wollte ein Exemplar am liebsten behalten. Die Python sorgte für gemischte Gefühle – während sich einige das Reptil mutig um den Hals legten, hielten andere Abstand. Mehr als 80 Bewohner nahmen an der Aktion teil. Dazu kamen rund 20 Angehörige, viele mit Kindern, sowie etwa 20 Mitarbeitende – einige erschienen sogar an ihrem freien Tag.

Der Zebu-Stier war besonders beliebt

Helga M., Bewohnerin des Hauses, fasste es mit zusammen: „So etwas habe ich noch nie erlebt – das war wie ein Ausflug auf den Bauernhof und in den Zoo zugleich.“ Die Tiere luden zum Anschauen, Anfassen und Kuscheln ein. Besonders beliebt: das Zebu mit seinem auffälligen Buckel. „Viele konnten kaum glauben, dass es sich dabei wirklich um einen Stier handelt – den musste ich mehrfach erklären“, lacht Edyta Klasik. Noch Tage später wird im Haus über den Besuch gesprochen. Die Fotowand im Foyer zeigt lachende Gesichter und innige Tierbegegnungen – bleibende Erinnerungen an einen ganz besonderen Vormittag.

