Besonderes Konzert: Cro lädt zur Generalprobe in die Ratiopharm-Arena ein

Am Dienstag, 15. Juli, lädt Cro zu einer exklusiven öffentlichen Generalprobe nach Neu-Ulm in die Ratiopharm-Arena ein. Was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet, wird hier zu einem einzigartigen Konzerterlebnis für seine Fans.

Im Sommer startet der deutsche Rapper, dessen Markenzeichen eine weiße Maske ist, seine Cronicles-Open-Air-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doch zuvor öffnet er in Neu-Ulm die Türen und gibt einen besonderen Einblick: Kurz vor dem Tourstart präsentiert er die finale Show in der Ratiopharm-Arena.

Cro nimmt die Fans mit auf einen Trip durch seine über zehn Jahre andauernde Karriere, heißt es in der Ankündigung. Von den Anfängen mit der legendären Panda-Maske, mit Veröffentlichungen wie dem revolutionären „Easy“-Mixtape, bis zur Spacejam-EP im Jahr 2023. Mittlerweile trug Cro drei Masken, seine Alben erreichten Platz eins der Charts. Bekannte Songs sind unter anderem „Einmal um die Welt“ und „Bye Bye“.

Tickets für das besondere Konzert in Neu-Ulm sind ab sofort online erhältlich zum Preis von 74,99 Euro. (AZ)