Pilze, Äpfel und ein Königspython: Das gab's im Autohaus Wuchenauer zu sehen

Die Schau am Wochenende im Neu-Ulmer Autohaus Wuchenauer war insbesondere eine Pilz- und Apfelausstellung und doch um einiges mehr, was bei den vielen Besuchern, die sich schon am Samstagvormittag an den verschiedenen Ständen drängten, bestens ankam.

Wer dachte, es gibt vielleicht so 100 verschiedene Pilzarten, der wurde durch die Ansicht der frisch gesammelten und gut bezeichneten Exemplare oder durch die Experten vom Arbeitskreis Mykologie Ulm eines Besseren gelehrt. Deutschlandweit sollen es um die 8000 sein, im Raum Ulm/Neu-Ulm immerhin rund 3200. Neben so bekannten Pilzen wie Champignon, Pfifferling, Steinpilz oder Maronenröhrling wurden welche mit den tollsten Namen oder dem wunderbarsten Aussehen präsentiert. Da gab es zum Beispiel die Krause Glucke, den Mönchskopf, den Mordschwamm, den Strubbelkopfröhrling, den seltenen Rosablättrigen Krempentrichterling, die Grubenlorchel, den Wohlriechenden Schneckling, die Abgestutzte Herkuleskeule, den Pinsel-Schüppling oder den ganz raren Igelstachelbart zu sehen. Und viele, viele mehr.

Ausstellung im Autohaus Wuchenauer: „Wir verdanken unser Leben den Pilzen“

„Es gibt mehr giftige Pilze, als man denkt“, sagt Werner Hedlich vom Arbeitskreis Mykologie. Ein paar tödliche Giftige wurden in einer verschlossenen Glasbox gezeigt, darunter der bekannte Grüne Knollenblätterpilz. „Was wo wächst, kommt auf den Boden an“, so Werner Hedlich. „Sicher ist, dass es ohne Pilze keinen Humus gäbe. Wir verdanken unser Leben den Pilzen.“

Kein giftiges Exemplar gab es bei den ausgestellten Äpfeln. Da wurden von Pomologen bekannte, alte und nur Experten bekannte Sorten präsentiert. Natürlich wurden auch Jonathan, Red Delicious und andere fast überall erhältliche Sorten aufgetischt. Aber wer kennt schon Äpfel namens Brettacher, Ontario, Topaz, Remo, Geheimrat Dr. Oldenburg, Trierer Weinapfel oder Prinz Albrecht von Preußen, um nur ein paar zu nennen? Einen Einblick in die Vogel- und Insektenwelt in der Region gab als Mitveranstalter der Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz mit wunderschönen Fotografien, gegenüber wurden Modelle von Vögeln gezeigt.

Igelhilfe, Imkerverein und ADFC: Stundenlanges Verweilen im Autohaus möglich

Recht umfangreich war die Schau mit verschiedenen Hölzern und Baumrinden, unter anderem war die Igelhilfe, der Imkereiverein, der Schildkrötenzoo mit Reptilien wie einer Königspythonschlange, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club oder das Aufschnaufhaus mit Ständen vor Ort. Es gab kulinarische Köstlichkeiten zum Probieren oder zu kaufen, dazu diverse, vorwiegend natürliche Produkte, aber auch Kalender, Kunst aus Ton oder Gemälde mit Blumen- oder Tiermotiven von Ute Etzelsperger und noch viel mehr. Wer Zeit und Lust hatte, konnte sich stundenlang im Autohaus aufhalten und vor allem erleben, was die Natur an Wunderbarem alles zu bieten hat.