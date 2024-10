Seit einer Woche ist die Waffenverbotszone in der Ulmer Innenstadt in Kraft. Jetzt fordern die Fraktionen des Ulmer Gemeinderats (bis auf die AfD) in einem gemeinsamen Antrag eine Ausweitung – und zwar auf den Kobelgraben, die Wilhelmshöhe und das Donauufer.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waffenverbotszone Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis