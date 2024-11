Unbekannte stehlen geparktes Auto – die Schlüssel sind noch alle da

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen am Eselsberg in Ulm ein Auto gestohlen. Der graue VW Arteon stand auf einem Parkplatz in der Straße „Am Eselsberg“. Die 36-jährige Eigentümerin stellte dort ihren Wagen am Dienstagabend ab. Als sie am Donnerstagmorgen zur Arbeit fahren wollte, fehlte der VW.

Wie die Täter das Auto entwendet haben, ist noch nicht bekannt

Auf welche Art und Weise das Auto entwendet wurde, ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt. Die Eigentümerin war noch im Besitz sämtlicher Schlüssel. (AZ)