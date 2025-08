Auto stößt am Hauptbahnhof mit Straßenbahn zusammen

Beim Ulmer Hauptbahnhof ist am Freitag ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Kurz nach 15 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem VW Golf die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Theater. Auf Höhe des Parkhauses Deutschhaus wollte sie nach links abbiegen, obwohl dies dort nicht gestattet war, so die Ulmer Polizei. Hierbei übersah sie die Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Laut Polizei entsteht bei dem Unfall in Ulm ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro

Der 62-jährige Fahrer der Straßenbahn versuchte noch, die Autofahrerin durch Betätigen der Hupe und Klingel auf sich aufmerksam zu machen. Trotzdem kam es zur Kollision. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge konnten ihre Fahrt fortsetzten. (AZ)