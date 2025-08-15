Auto prallt gegen Traktor: Drei Verletzte und 100.000 Euro Sachschaden

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag bei Emeringen im Alb-Donau-Kreis ereignet. Ein Auto und ein Traktor stießen zusammen. Drei Verletzte und etwa 100.000 Euro Schaden waren die Folge.

Laut Polizei fuhr das Auto nahezu ungebremst in die Kreuzung und prallte gegen den Traktor

Wie die Polizei mitteilt, war ein 39-Jähriger kurz nach 12 Uhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine von Obermarchtal in Richtung Hayingen unterwegs. Der 23-jährige mutmaßliche Unfallverursacher fuhr von Emeringen in Richtung Erbstetten. Die Kreuzung an der L249 wollte der Lexus-Fahrer geradeaus überqueren. Laut Polizei soll das Auto nahezu ungebremst in die Kreuzung eingefahren sein. Auf die Vorfahrt des von rechts kommenden Traktorfahrers hatte der 23-Jährige wohl nicht geachtet, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Zugmaschine kippte um und blieb auf der Straße liegen. Während sich der Traktorfahrer und der Beifahrer im Lexus nur leichte Verletzungen zuzogen, musste der 23-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Mehrere Rettungswagen und Notarzt waren vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten. Den Sachschaden an dem Traktor schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro, den am Auto auf rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)